Incidente all'uscita del parcheggio dell'università, due le auto coinvolte: donna in ospedale

ANCONA - Una donna di 52 anni ed un uomo di 72 sono finiti in ospedale a seguito di due distinti incidenti stradali avvenuti questa mattina nel capoluogo. Il primo in via Brecce Bianche, di fronte al cancello dell'entrata dell'università. Una donna di 52 anni stava salendo lungo la via quando è stata centrata da un'altra auto che stava uscendo dal parcheggio. Ad avere la peggio proprio la 52enne che è stata soccorsa dagli operatori della Croce Gialla di Ancona e trasportata per accertamenti in ospedale.

Stessa sorte per un uomo di 72 anni che è finito al nosocomio cittadino dopo aver perso il controllo della sua auto, finendo contro un'auto in sosta. Anche per lui il soccorso è stato effettuato dalla Croce Gialla.