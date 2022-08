Si ribalta dopo lo schianto, paura per un'anziana incastrata tra le lamiere: allertata l'eliambulanza

JESI - Una donna di 74 anni è rimasta ferita dopo essersi ribaltata mentre era alla guida della sua Fiat Panda. L'automobilista, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del suo mezzo poi ha centrato una Fiat Punto e si è ribaltata su un fianco. L'anziana è rimasta incastrata tra le lamiere e per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Da Ancona è anche decollata l'eliambulanza, ripartita poi vuota. La donna è stata caricata in ambulanza e trasportata all'ospedale Carlo Urbani di Jesi con un codice di media gravità. E' sempre rimasta cosciente e per fortuna non è pericolo di vita. Sul posto gli operatori della Croce Verde di Jesi, l'automedica del 118, la polizia locale ed i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al traffico.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO