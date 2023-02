Perde il controllo della vettura e si schianta contro l'auto in sosta: carambola nella notte, ferita una donna

ANCONA - Secondo incidente in una notte lungo via Flaminia. Dopo lo schianto tra un'auto e uno scooter, una donna ha perso il controllo della propria vettura finendo su una Jeep parcheggiata. La conducente, 40enne, si trovava all'altezza della palombella quando, per cause ancora in corso di accertamento, è finita sull'altra vettura in sosta. La Jeep, a sua volta, è finita contro una terza vettura. La 40enne è stata portata in ospedale dalla Croce Gialla di Ancona. Sul posto anche 118, vigili del fuoco e polizia stradale.