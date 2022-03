Sbatte contro il palo, chiude l’auto a chiave e se ne torna a casa

FABRIANO - Va a sbattere contro il palo dell’illuminazione, poi chiude la macchina a chiave e si allontana. Il 27enne fabrianese è poi stato rintracciato dai carabinieri in casa poco dopo. Stava bene, ma ha ricevuto una contravvenzione per "fuga dopo incidente con solo danni a cose", che comporta anche la decurtazione di 10 punti di patente.

Venerdì sera, anche in orario notturno, i militari sono stati impegnati nel controllo della periferia. Impiegati 12 militari della Compagnia di Fabriano (di cui due in borghese) e il cane antidroga dell'Unità Cinofila di Pesaro. Il controllo ha permesso di monitorare anche le vie più piccole, segnalate dai residenti. Carabinieri, quindi, in via Le Conce, in tutta l'area del centro storico e in periferia. Sono state identificate 56 persone, in prevalenza giovani. Una 34enne è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. Aveva un tasso alcolemico leggermente sopra quota 1 grammo su litro. Per lei anche il ritiro della patente, la sanzione e l'auto affidata a persona di fiducia. Un giovane neopatentato, invece, è stato multato (168 euro) dopo che l'etilometro ha segnalato un valore sotto 0.5 g/l e non zero come da normativa per coloro che hanno ottenuto la patente da meno di tre anni.