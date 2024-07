Padre e figlia falciati da un auto mentre attraversano la strada: grave un 53enne

ANCONA – Un’auto che piomba su una famiglia intenta ad attraversare la strada, ed un tragedia sfiorata. Nel tardo pomeriggio di oggi, lungo via Flaminia – all’altezza del civico 247 – nei pressi della stazione ferroviaria di Torrette, per cause ancora da accertare una Fiat Grande Punto bianca è piombata su papà e figlia di sei anni che si stavano accingendo a raggiungere la parte opposta della strada. Ad avere la peggio il papà, un 53enne, che è stato trasportato con l’ambulanza della Croce Rossa all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso.

Meno grave invece la bimba di 6 anni, che il personale sanitario ha provveduto a portare all’ospedale “Salesi” per le cure del caso. Sul posto, oltre ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi, anche il medico rianimatore dell’elisoccorso che era appena rientrato da un servizio effettuato con “Icaro”.