Finisce fuori strada e sfonda il guardrail, poi abbandona l'auto e torna a casa

Esce di strada, sfonda il guardrail e finisce la sua corsa contro un albero di ulivo. Poi, come se niente fosse, torna a casa abbandonando la sua auto. E' questo quanto successo nella giornata di sabato ad Ostra.

I militari hanno notato il mezzo incidentato e sono intervenuti per controllare se il conducente stesse bene. Dentro però l'auto era vuota. Dopo un controllo i carabinieri sono riusciti a risalire al proprietario, un 20enne di Ostra, che nel frattempo era tornato a casa a piedi lasciando la macchina sul luogo dell'impatto. Il giovane è stato quindi sanzionato per aver danneggiato il guardrail e per la velocità non commisurata.