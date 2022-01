Investimento sulla Statale 16: uomo in gravi condizioni all'ospedale

Investimento questa mattina dopo le 9,30 sulla Statale 16 a Stazione di Osimo, appena dopo la rotatoria nuova in direzione Ancona. La dinamica dell'incidente è ancora da accertare ma, a quanto si apprende, ad essere investito è stato un uomo di 84 anni che avrebbe riportato varie fratture e traumi (alla spalla e al volto).

Sul posto sono accorsi l'amublanza della Croce Gialla di Camerano e l'automedica del 118 proveniente da Osimo. Il ferito è stato trasportato in codice rosso in sala emergenze presso l'ospedale regionale di Torrette. Sul posto per i rilievi di rito sono arrivati anche i carabinieri.