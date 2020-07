Pauroso schianto in moto, grave un ragazzo di 16 anni: soccorso dall'eliambulanza

OSIMO - Un ragazzo di 16 anni è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette, in gravi condizioni, a seguito di un pauroso incidente avvenuto sulla via Flaminia II, all’altezza della casa di riposo “Grimani Buttari”. Il giovane di Castelfidardo, alla guida della sua moto, mentre tornava verso casa, attorno alle 17 si è scontrato con una Citroen C3 condotta da un 80enne osimano che usciva dal parcheggio e che è rimasto illeso.

Il 16enne, invece, è rimasto seriamente ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale di Osimo che procede con i rilievi e i carabinieri per la viabilità: è stato istituito il senso unico alternato con disagi inevitabili per la circolazione.

