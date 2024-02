La Jeep lo travolge mentre è in sella alla sua bici: ciclista in gravi condizioni

Un ciclista è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato centrato da una Jeep in via di Jesi, a Campocavallo di Osimo. L'incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi. L'uomo è rimasto sempre cosciente ed è stato caricato a bordo di Icaro per il successivo trasporto presso il nosocomio di Torrette. Sul posto anche la Croce Rossa di Osimo e la polizia.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO