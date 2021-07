La minicar finisce contro il camion: una giovane ferita

Schianto oggi alle 13,30 a Passatempo di Osimo, in via Montefanese. Sono rimasti coinvolti un camion e una minicar guidata da una ragazza di 24 anni. Secondo le prime ricostruzioni la ragazza avrebbe perso il controllo del piccolo mezzo finendo contro l'autoarticolato. La giovane è stata soccorsa dall'equipe sanitaria del 118 e trasportata all'ospedale di Osimo per accertamenti. Sarebbe comunque rimasta sempre cosciente e non sembrerebbe in pericolo di vita.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezza l'area. La strada è stata chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso. Sul posto anche l'equipe sanitaria del 118 e i carabinieri. Saranno i militari ad accertare e a fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente.