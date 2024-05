Incidente in superstrada, abbatte cartelli e colpisce un’auto poi non si ferma: assolto da omissione di soccorso

FABRIANO - Un restringimento di carreggiata lo aveva fatto finire contro i cartelli stradali della segnaletica verticale ma lui, un 88enne senigalliese, alla guida della propria auto, non si era fermato e aveva proseguito la marcia per poi accostare alla prima stazione di servizio e verificare i danni arrecati al suo veicolo. Nell’incidente però aveva urtato anche una vettura ma di questo non si sarebbe accorto. La donna al volante del mezzo aveva sporto denuncia e tramite il numero di targa le forze dell’ordine sono arrivate all’anziano, dopo poche ore. Era a casa. Con l’accusa di omissione di soccorso e lesioni l’uomo è finito a processo davanti alla giudice Tiziana Fancello che lo ha assolto. Era il 10 febbraio del 2021 quando è avvenuto l’incidente, lungo la superstrada 76, che collega Falconara a Fabriano.

Non si era accorto di un restringimento di carreggiata e ha colpito e danneggiato la segnaletica verticale, coinvolgendo nel sinistro anche un altro veicolo, condotto da una giovane donna che riportò un trauma distrattivo cervicale e lombare. La giudice ha accolto la tesi difensiva, rappresentata dagli avvocati Corrado e Carlo Canafoglia ed Elisa Pellegrini assolvendo l’88enne per il reato di omissione di soccorso perché il fatto non costituisce reato e ha disposto il non doversi procedere per quello di lesioni colpose per intervenuta remissione di querela. I difensori hanno sostenuto che il loro assistito non si era accorto di aver urtato un altro veicolo ma pensava di aver colpito soltanto la segnaletica stradale, complice l’ora notturna dei fatti, tanto è vero che si era fermato nell’area di servizio poco più avanti per verificare le condizioni della sua auto.