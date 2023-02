Choc lungo il viale della Vittoria, anziano travolto da un'auto davanti ai passanti

ANCONA - Stava attraversando nei pressi delle strisce pedonali quando una Ford Focus lo ha centrato in pieno sbalzandolo a terra. E' quanto accaduto poco dopo le 19 lungo viale della Vittoria, all'altezza dell'incrocio con via Enrico Foti, in direzione Passetto.

L'uomo, di 88 anni, è rimasto sempre cosciente ed è stato soccorso dagli operatori del 118, allertati dai passanti che si trovavano nella zona. Le sue condizioni per fortuna non sarebbero gravi ed è stato traportato con un codice giallo in ospedale. Disagi alla circolazione per tutta la durata dell'intervento.