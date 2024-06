Paura all'incrocio, auto si ribalta mentre sta passando il Marche Pride: due i feriti

ANCONA - Viaggiavano a bordo della loro auto quando, all'incrocio tra via Trento e via De Bosis, il mezzo si è ribaltato a a pochi metri dal corteo del Marche Pride. Il bilancio dell'incidente è di due feriti. Ad avere la peggio un uomo che è stato soccorso dagli operatori della Croce Gialla di Ancona e trasportato in ospedale. Non grave la donna che era con lui nell'abitacolo. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi ed i vigili del fuoco.