Incidente sulla strada per il mare, bimba in gravissime condizioni: feriti anche padre, madre e sorella

MONSANO - Quattro feriti di cui una bimba di 10 anni che si trova in ospedale in gravissime condizioni. E' questo il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto questa mattina, poco prima delle 9, in via Sant'Ubaldo, all'incrocio con via Emilia Romagna.

A bordo della Fiat Panda, andata praticamente distrutta, un'intera famiglia composta da papà, mamma e le loro due figlie di 10 e 16 anni. Ad avere la peggio è stata proprio la più piccola, rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo insieme a sua madre. Secondo una prima ricostruzione la Fiat Panda si sarebbe scontrata contro una Ford che proveniva nell'altro senso di marcia. La Ford avrebbe colpito lateralmente la Panda facendola schizzare verso un'Audi A3 in sosta. Le condizioni della bimba sono subito parse gravissime ed è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. La piccola è stata intubata e caricata a bordo di Icaro per il successivo trasporto all'ospedale regionale di Torrette. Non gravi invece gli altri membri della famiglia e i due automobilisti a bordo della Ford.

Sul posto anche carabinieri, vigili del fuoco, Croce Verde e polizia locale.