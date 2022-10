Motociclista perde il controllo mentre transita uno scuolabus: sul posto atterra l'eliambulanza

JESI - Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in via San Marcello, all'altezza della trattoria da Gilberto. Per cause da chiarire un motociclista è finito a terra dopo aver perso il controllo della sua Honda vicino ad uno scuolabus in transito.

Il centauro è rimasto a terra e per lui è stato necessario il trasporto in ospedale a bordo dell'eliambulanza. Sul posto la polizia locale, i carabinieri e la Croce Verde di Cupramontana.