Tampona l'auto che sta svoltando e poi si ribalta: paura per due automobilisti

Tamponamento ed auto ribaltata, nel primo pomeriggio di oggi, lungo via Roma all'altezza dell'ex bar "Da Parò". Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco, una Fiat Panda ha tamponato una Nissan Micra che in quel momento si trovava in mezzo alla carreggiata in procinto di svoltare verso un passo privato.

Il conducente della Panda avrebbe a quel punto calcolato male le misure, tamponando la Micra per poi ribaltarsi su un fianco. Per fortuna nessuno dei due conducenti è rimasto ferito. Disagi alla circolazione per tutta la durata dell'intervento.