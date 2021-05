Forse una mancata precedenza, poi l'auto che si ribalta: paura per tre persone

JESI - Sono stati momenti di paura quelli vissuti nel primo pomeriggio di oggi in via Roma, all'altezza del distributore M3. Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale, con una di loro che si è ribaltata al lato della carreggiata. A causare lo schianto potrebbe essere stata una mancata precedenza anche se la precisa dinamica è al vaglio dei carabinieri. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area oltre all'automedica di Falconara ed un'ambulanza della Croce Gialla di Chiaravalle. Illesi per fortuna le tre persone coinvolte, due conducenti ed un passeggero, che hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Per loro solo un grandissimo spavento.