Moto a terra a pochi metri dal cinema, centauro sull'asfalto: arrivano i soccorsi

JESI - Grave incidente stradale oggi pomeriggio in via Ricci, a pochi metri dal Cinema Giometti. Per cause ancora in fase di accertamento una moto è finita a terra. Il centauro è stato sbalzato per metri sull'asfalto ed è rimasto immobile fino all'arrivo dei soccorritori. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Chiaravalle, l'automedica del 118 e la polizia locale. Il motociclista è stato poi caricato in ambulanza e trasportato in ospedale. Non sembrerebbe in pericolo di vita.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO