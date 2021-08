Perde il controllo, poi sbatte contro un palo: donna in ospedale

Una donna di 49 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio in via Posatora, ad Ancona. L'automobilista ha perso il controllo della sua auto per poi schiantarsi contro un palo prima e poi contro un muro. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno soccorsa e trasportata all'ospedale regionale di Torrette con un codice giallo avanzato. Intervenuta anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso.