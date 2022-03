Frontale tra due auto, sono tre i feriti: sul posto 118 e polizia

ANCONA - Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi (martedì) in via Pontelungo. Per cause ancora in fase di accertamento due vetture, una Peugeot ed una Fiat, si sono scontrate frontalmente. Sono tre gli automobilisti feriti: una donna di circa 50 anni, un'altra di 80 ed un uomo di 70 anni. Nessuno di loro sarebber per fortuna in pericolo di vita. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona, un'altra ambulanza del 118, l'automedica e la polizia locale per tutti i rilievi del caso.