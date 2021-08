Frontale lungo via del Musone, auto distrutte e conducenti in ospedale

Per cause in fase di accertamento le due auto si sono scontrate frontalmente tra loro. I conducenti dei mezzi sono stati trasportati dai sanitari del 118 uno al Pronto Soccorso di Osimo, mentre l'altro al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Torrette di Ancona

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 10.45 di questa mattina, in via del Musone a Numana, per un incidente stradale tra due autovetture. Per cause in fase di accertamento le due auto si sono scontrate frontalmente tra loro. I conducenti dei mezzi sono stati trasportati dai sanitari del 118 uno al Pronto Soccorso di Osimo, mentre l'altro al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Torrette di Ancona. La squadra di Osimo intervenuta con un'autobotte ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area dell'intervento. Sul posto anche la Polizia Locale e la Polizia Stradale.