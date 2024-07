Schianto tra due mezzi pesanti, uno si ribalta e finisce fuori dalla carreggiata

JESI - Paura nel pomeriggio di oggi in via Minonna. Per cause in fase di accertamento due mezzi pesanti si sono schiantati tra di loro. Uno dei due veicoli, dopo l'impatto, si è ribaltato su un fianco ed è finito nel campo a lato della carreggiata. Sul posto gli operatori del 118 ed i vigili del fuoco. Sono stati proprio quest'ultimi a recuperare il mezzo e mettere in sicurezza l'area. L'autista è stato estratto dalle lamiere ed è in buone condizioni di salute.