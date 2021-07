Prima lo schianto contro l'autobus, poi l'auto rischia di precipitare per metri

Incidente stradale questa mattina lungo via Marconi, nei pressi della rotatoria con Piazzale Italia. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto si è scontrata contro un autobus per poi finire contro un muretto, rischiando inoltre di cadere nel parcheggio sottostante.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale. A finire in ospedale una donna di 77 anni che è stata trasportata a Torrette con un codice di media gravità.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO