Paura all'incrocio, auto contro un furgone. Coinvolti anche due bambini di 8 e 9 anni

ANCONA - Tre feriti, tra cui due bambini di 8 e 9 anni. E' il bilancio dell'incidente stradale di questa mattina all'incrocio di via Maggini e via Monte San Vicino. Nello schianto sono rimasti coinvolti due veicoli: si tratta di un furgone ed una Mini che si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio la donna alla guida dell'auto ed i due bambini che si trovavano nei sedili posteriori. Per tutti loro è stato necessario il trasporto in ospedale per accertamenti. Illeso invece il conducente del furgone, un uomo di circa 60 anni. Secondo una prima ricostruzione uno dei due mezzi non avrebbe rispettato il semaforo causando poi l'impatto. Sul posto gli operatori della Croce Rossa di Ancona, la Croce Gialla, i vigili del fuoco e l'automedica del 118. Disagi alla viabilità per tutta la durata dei soccorsi.