Frontale da brivido, mezzi distrutti: 19enne in gravissime condizioni. Dentro un'auto anche un bambino

ANCONA - Frontale da brivido, tra due auto, all’altezza del rettilineo di via Grotte a Posatora. A seguito dell’impatto, infatti, un ragazzo di diciannove anni è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette con un codice rosso avanzato. Nell’altra macchina erano presenti una donna di trentadue anni e un minore che non hanno riportato gravi condizioni ma si trovano comunque, rispettivamente, al nosocomio cittadino ed al Salesi per le cure del caso.

Sul posto sono intervenute la Croce Gialla di Ancona, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco. Quest'ultimi hanno ripristinato la corretta circolazione del traffico dopo alcuni minuti.