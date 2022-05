Si schianta in via delle Grotte, 15enne vola dal suo scooter: sul posto i soccorritori

ANCONA - Stava viaggiando in sella al suo scooter nei pressi della Strada della Grotta, a Posatora. Poi, per cause in fase di accertamento, si è schiantato contro un'auto in colonna ed è volato sull'asfalto. Lui, un 15enne anconetano, è finito a terra ma per fortuna non ha riportato gravi lesioni.

Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno soccorso e poi trasportato all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. Intervenuta anche la polizia municipale per tutti i rilievi del caso.