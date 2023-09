Auto contro moto, 18enne viene sbalzato sull'asfalto e rimane ferito

ANCONA - Paura questa mattina in via Gianelli dove, poco prima delle 10, un ragazzo di 18 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento il giovane, in sella alla sua moto da cross, si è scontrato contro un'automobile ed è stato sbalzato sull'asfalto, rimanendo dolorante a terra. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno soccorso e trasportato in codice giallo al nosocomio cittadino. Non è in pericolo.