Mamma con bambina si schiantano fuori dalla galleria, auto distrutta e traffico in tilt

ANCONA - Schianto tra due auto fuori dalla galleria, ferita una mamma che viaggiava con la bambina. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12, in via Giannelli, direzione centro città. La donna, 40 anni, sudamericana, era al volante di una Fiat 500 quando è finita contro un’Audi guidata da un uomo di 50 anni. Bimba e adulto sono rimasti illesi. Ferita la donna che è stata portata in codice giallo al pronto soccorso di Torrette. Sul posto 118 e Croce Gialla per i soccorsi. I vigili del fuoco si sono occupati dei veicoli mentre la polizia locale effettuava i rilievi. Da ricostruire le cause dell’incidente. Viabilità rallentata lungo il tratto.