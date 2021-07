Prima il tamponamento, poi l'auto travolge mamma e figlia: atterra Icaro

Mamma e figlia stavano attraversando la strada quando un'auto le ha travolte e sbalzate sull'asfalto. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Senigallia, in via Galilei. Un'auto ferma al semaforo è stata tamponata da un'altra vettura e, in seguito allo schianto, il primo mezzo è carambolato contro una bambina e la mamma, rispettivamente di 9 e 47 anni, che stavano attraversando la strada. La bambina è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Salesi di Ancona mentre la mamma, in condizioni più serie, è stata portata con Icaro all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna entrambe non sono in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco di Senigallia e la polizia municipale.

