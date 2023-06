Terribile frontale al rientro dal mare, 4 feriti: uno è in gravi condizioni

ANCONA - E' di 4 feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto alle 19 di oggi lungo via Flaminia, all'altezza di Duca Gomme. Per cause in fase di accertamento due veicoli si sono scontrati frontalmente tra di loro: a bordo di un mezzo, che stava rientrando dal mare, c'erano tre ragazzi. Nell'altro veicolo invece presente soltanto il conducente.

Sul posto due mezzi della Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118 ed i vigili del fuoco. Tutti e 4 i feriti sono stati trasportati all'ospedale regionale di Torrette.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO