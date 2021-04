Auto contro moto e tamponamenti, triplo incidente in città: ci sono dei feriti

118 e polizia in via Flaminia (foto di repertorio)

Sono tre gli incidenti stradali che si sono verificati questa mattina all'interno del territorio di Ancona. Il primo è avvenuto intorno le 9 in via XXIX Settembre, dove un'auto si è scontrata contro una moto. In ospedale è finito un uomo di 50 anni che per fortuna non ha riportato gravi conseguenze.

Il secondo schianto invece poco dopo in via Cardeto, dove un tamponamento ha coinvolto un 55enne. L'uomo sta bene ed ha rifiutato il trasporto in ospedale. L'ultimo incidente, intorno mezzogiorno, ha visto invece protagonisti in un tamponamento un autobus ed un furgone. Nello scontro è rimasto lievemente ferito un 26enne. Sul posto, in tutte e tre le occasioni, gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno soccorso i feriti e li hanno trasportati all'ospedale di Torrette.