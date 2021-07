Esce dal passo e travolge uno scooter, paura in via Flaminia: centauro in ospedale

Pauroso incidente questa mattina lungo via Flaminia, davanti al Disco Bar. Un T-Max, condotto da un centauro di 48 anni, è stato travolto da una Nissan Micra che stava uscendo da un passo. Alla guida del mezzo un 78enne che non avrebbe visto il motociclista centrandolo in pieno.

Ad avere la peggio è stato proprio il centauro che è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale. Per fortuna non è in pericolo di vita. Illeso invece il conducente del veicolo.