ANCONA - Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo via Flaminia. Ad avere la peggio un uomo di 72 anni che è stato sbalzato dalla sella del suo scooter dopo essersi schiantato contro un'auto. Una dinamica al vaglio degli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto insieme agli operatori della Croce Gialla di Ancona. Il 72enne è stato medicato sul posto e poi trasportato per accertamenti all'ospedale regionale di Torrette. Non è grave.

Scontro tra auto e scooter in via Flaminia, uomo sbalzato a terra. Soccorsi in azione: è in ospedale