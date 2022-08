Schianto in via Flaminia, l'auto vola dopo essersi ribaltata: donna tra le lamiere

ANCONA - Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo via Flaminia, nei pressi del circolo Arti e Mestieri.

Per cause in fase di accertamento un'auto si è scontrata contro un altro mezzo in sosta. Entrambi i veicoli si sono poi ribaltati con l'auto parcheggiata che è volata sul marciapiede finendo la sua corsa contro una saracincesca. Ad avere la peggio una donna che è rimasta incastrata tra le lamiere (Foto in basso). Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che, con l'ausilio dei vigili del fuoco, sono riusciti a caricarla in ambulanza e trasportarla al vicino ospedale regionale di Torrette con un codice rosso per dinamica. Non è in pericolo di vita.

A dare l'allarme è stata una signora, volontaria del 118, che stava rientrando dal mare e che ha visto le due auto scontrarsi. Intervenuta anche l'automedica.