Con lo scooter contro un auto, paura in via Esino: ragazza in ospedale

La giovane si trovava in sella allo scooter come passeggera. Nell'impatto è rovinata al suolo rimanendo ferita. Sul posto 118 e polizia

ANCONA - Paura nel primo pomeriggio di oggo lungo via Esino, dove una ragazza di 24 anni è rimasta ferita. La giovane si trovava in sella al motociclo come passeggera ed è rovinata al suolo dopo che il mezzo a due ruote si è scontrato con un'auto. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno trasportata con un codice giallo avanzato all'ospedale regionale di Torrette. Intervenuta anche la polizia municipale per tutti i rilievi del caso.