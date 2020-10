Frontale in via Esino, coinvolta anche un'auto della polizia: due i feriti

ANCONA - Momenti di paura nel pomeriggio di oggi lungo via Esino. Due auto, tra cui una della polizia municipale, per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate frontalmente. A farne le spese un uomo di 44 anni ed una donna di 22, portate all'ospedale regionale di Torrette dagli operatori della Croce Gialla di Ancona. Per fortuna, nonostante il grande spavento, le loro condizioni sono buone.

Sul posto anche i vigili del fuoco, l'automedica del 118 ed i carabinieri per i rilievi del caso. Disagi al traffico per tutta la durata dell'intervento.