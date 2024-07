Paura per due 18enni, entrambi a terra dopo l'incidente in moto. Sul posto 118 e polizia

ANCONA - Stavano viaggiando in sella ad una moto quando, nei pressi di via del Castellano, sono scivolati a a terra. Paura questa mattina per due ragazzi di 18 anni. Entrambi feriti sono stati soccorsi dagli operatori della Croce Gialla di Ancona, intervenuti subito dopo sul posto insieme ai vigili del fuoco ed agli agenti della polizia locale. I giovani sono stati caricati in ambulanza e trasportati in ospedale con due codici di media gravità. Per fortuna non sono in pericolo di vita.