In sella al suo scooter saluta un amico e perde l'equilibrio: cade e si frattura un arto

L'uomo si trovava in via Curtatone quando, per salutare un suo amico, ha perso l'equilibrio ed è rovinato sull'asfalto. Sul posto gli operatori del 118

Paura nel primo pomeriggio di oggi, intorno le 13.30, in via Curtatone ad Ancona. Un uomo di 77 anni è caduto mentre era in sella al suo scooter provocandosi una frattura ad un arto inferiore. Il 77enne si è distratto mentre stava salutando un suo amico, che in quel momento si trovava nella zona.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno trasportato in ospedale.