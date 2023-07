Auto contro scooter in via Cristoforo Colombo: uomo sbalzato sull'asfalto. Corsa in ospedale

ANCONA - Stava viaggiando in sella al suo scooter quando, all'altezza di via Cristoforo Colombo, si è schiantato contro un'auto ed è finito a terra. Paura per un 69enne anconetano che, poco dopo mezzogiorno, è stato sbalzato per alcuni metri sull'asfalto. Per sua fortuna in zona stavano transitando due mezzi della Croce Gialla di Ancona. Gli operatori lo hanno subito soccorso e poi trasportato all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. A supporto intervenuta anche l'automedica del 118.