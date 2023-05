Tamponamento alla rotatoria tra auto e bus, c'è un ferito: sul posto i soccorsi

ANCONA - Tamponamento questa mattina lungo via Conca, nei pressi della rotatoria. Per cause in fase di accertamento un auto si è scontrata contro un autobus che stava viaggiando nella stessa direzione. A rimanere ferito un uomo di 63 anni che è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona e la polizia municipale.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO