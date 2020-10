L'auto perde il controllo e si schianta contro un albero: un ferito

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 14,30 circa a Jesi in via di Colle Onorato per un incidente stradale. Il conducente di un'autovettura ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un albero posizionato al margine della careggiata. La squadra di Jesi è intervenuta con un'autobotte ed un mezzo 4x4, assistendo il ferito, per poi affidarlo alle cure dei Sanitari del 118.

In seguito hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona dell'intervento. Sul posto anche la Polizia Locale