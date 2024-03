ANCONA - Paura nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 14, al bivio tra via del Castellano e Montacuto. Per cause in fase di accertamento uno scooter si è scontrato con un furgone. Uno schianto frontale che ha scaraventato il centauro a terra, finendo incastrato con una gamba sotto al mezzo pesante.

Rimasto sempre cosciente è stato liberato grazie all'intervento dei vigili del fuoco che lo hanno poi affidato alle cure del personale del 118. Sul posto infatti anche l'automedica e gli operatori della Croce Gialla di Camerano. Per lui è stato poi necessario il trasporto all'ospedale regionale di Torrette a bordo dell'eliambulanza. Non sarebbe in pericolo di vita.