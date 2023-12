Terribile incidente sulla Cameranense, auto tranciata in due. Strada chiusa e soccorsi sul posto

ANCONA - E' di tre feriti il bilancio del terribile incidente avvenuto oggi pomeriggio in via Cameranense. Per cause in fase di accertamento tre auto si sono scontrate tra di loro. Una di queste è stata letteralmente tranciata in due. L'incidente è avvenuto poco dopo le 18:30. Tra i feriti anche un ragazzo di 20 anni. Insieme a lui sono finiti all'ospedale di Torrette altri due automobilisti, tutti in codice rosso. Sul posto Croce Rossa di Ancona, vigili del fuoco, polizia locale e automedica del 118. La strada è rimasta chiusa alla circolazione per oltre un'ora con lunghissime file che si sono formate nella zona.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO