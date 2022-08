Auto contro scooter all'incrocio, 50enne vola sull'asfalto e finisce in ospedale

ANCONA - Incidente stradale questa mattina lungo via Scrima, all'incrocio con via Ascoli Piceno. Per cause ancora in fase di accertamento un'auto ha centrato in pieno uno scooter. Il centauro è finito a terra, sbalzato dalla sella del suo ciclomotore. Sul posto gli operatori del 118 intervenuti con l'automedica e con la Croce Gialla di Ancona. Il 50enne è stato poi trasportato in ospedale con un codice di media gravità.