Tremendo frontale tra due auto, parabrezza distrutto e ragazza in ospedale

ANCONA - Un brutto incidente stradale si è verificato nella serata di ieri (Pasquetta) in via Ascoli Piceno. Una ragazza è finita al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. Con la sua auto, per cause da chiarire, si è scontrata frontalmente contro un veicolo parcheggiato. Poi l'auto si è ribaltata. Sul posto gli operatori del 118 ed i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri per i rilievi del caso.