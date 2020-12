Pauroso incidente in via Ancona, auto contro scooter: 24enne vola sull'asfalto

JESI - Si trovava poco dopo la rotatoria tra via Don Battistoni e via Ancona, quando ha centrato una Citroen C3 ed è rovinato a terra. Protagonista uno jesino di 24 anni, sbalzato sull'asfalto mentre era in sella al suo scooter.

Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un tamponamento. Immediati i soccorsi del 118, intervenuti con gli operatori della Croce Verde di Jesi e con l'automedica. Il ragazzo è stato portato con un codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Illesa invece la conducente della Citroen, una 53enne di Jesi, che non ha riportato nessuna conseguenza. Sul posto anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso.