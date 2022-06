Maxi carambola in strada, auto tampona un veicolo fermo: poi viene travolto un pedone

ANCONA - Incidente stradale questa mattina in via XXV Aprile. Per cause in fase di accertamento il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo ed ha tamponato un mezzo che si trovava fermo in strada. Nella carambola è stata travolta una donna di 40 anni che stava passeggiando lungo la via. Ad avere la peggio è stata proprio quest'ultima: gli operatori della Croce Gialla di Ancona l'hanno soccorsa e trasportata con un codice rosso in ospedale. Non sembrerebbe per fortuna in pericolo di vita. In ospedale, con un codice di media gravità, anche il conducente dell'auto tamponata. Disagi alla circolazione. Sul posto anche l'automedica del 118, i vigili del fuoco e la polizia.