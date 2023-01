Incidente sulla variante, tra i feriti anche una mamma con sua figlia: entrambe trasportate al Salesi

ANCONA – Tamponamento tra due auto sulla Variante alla statale 16, il bilancio è di tre feriti. Una è una bambina di 9 anni. L'incidente è avvenuto attorno alle 15, allo svincolo per Torrette. Sul posto due ambulanze della Croce Gialla. Un mezzo ha trasportato al Salesi una mamma con la figlia, rimasta ferita e un altro mezzo si è occupato degli occupanti della seconda automobile, due persone di mezza età, che erano a bordo del veicolo che ha tamponato madre e bambina. I feriti non sono gravi. Il traffico ha subito rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso.