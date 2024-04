Terribile frontale tra due auto, mezzi distrutti. Conducente incastrato nell'abitacolo: chiusa la strada

Incidente stradale poco prima delle 17.00, sulla SS 360 Arceviese, in località Vallone, che ha coinvolto due auto. Uno schianto frontale con tre feriti, di cui uno incastrato all'interno dell'abitacolo.

La squadra dei pompieri ha estratto il conducente di una delle due auto, con attrezzature specifiche per incidenti stradali, e lo ha affidato alle cure del personale 118. Successivamente è stata effettuata la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Sul posto i polizia locale per i rilievi. La strada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell'intervento.