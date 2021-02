Incidente all'uscita della Montagnola, tre auto coinvolte: traffico in tilt

Incidente stradale questa mattina lungo la SS16, all'uscita della galleria "La Montagnola" in direzione Torrette. Per cause ancora in fase di accertamento tre vetture si sono scontrate tra di loro. La squadra dei vigili del fuoco di Ancona ha messo in sicurezza la zona dell'intervento. Sul posto anche polizia stradale, municipale e gli operatori del 118. Disagi al traffico per tutta la durata dell'intervento

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO